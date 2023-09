Domina 2, oggi su Sky e in streaming su Now: trama e cast degli episodi della serie con Kasia Smutniak

Oggi 15 settembre su Sky Atlantic e in streaming su Now vanno in onda due episodi di Domina 2, la serie con Kasia Smutniak

Oggi 15 settembre su Sky Atlantic e in streaming su Now vanno in onda due puntate di Domina 2, la serie con Kasia Smutniak incentrata sulla dinastia giulio-claudia e sulla lotta di Drusilla, per il potere. Ecco le trame degli episodi di stasera ed il cast della seconda stagione.

Domina: una foto del terzo episodio della seconda stagione

Domina: trama

Siamo nel 19 a.C.: Gaio e Livia ritornano a Roma dopo tre anni nelle Province Orientali. Livia è una donna che si farà strada in in una società pericolosa e brutale. La serie segue la sua ascesa, il suo viaggio e l suo cambiamento: da ragazza ingenua, il cui mondo si sgretola dopo l'assassinio di Giulio cesare, a personaggio più potente e influente di Roma.

Trama degli episodi del 15 settembre

Episodio 3

Livia finalmente scopre tutta la verità su Gemina. Un incontro diretto tra loro due porta a conseguenze che avranno un impatto duraturo sulla loro vita e su quella dell'intera famiglia. Nel frattempo, Druso e Tiberio affrontano la guerra con l'esercito romano sulle Alpi, mentre Agrippa sfrutta la sua amicizia con Gaio e Livia a proprio vantaggio.

Episodio 4

Livia è ancora in esilio, ma quando i membri della sua famiglia hanno bisogno del suo aiuto, si ritrova coinvolta nuovamente nella politica di Roma. Livia vede un'opportunità per ottenere il perdono di Gaio e, quando una minaccia si abbatte sui suoi figli, è costretta a fare scelte difficili. Nel frattempo, Agrippa trae vantaggio dalla situazione politica instabile.

