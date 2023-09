Domina 2, oggi su Sky e in streaming su Now: trama e cast degli episodi del 22 settembre

Oggi 22 settembre su Sky Atlantic e in streaming su Now vanno in onda due episodi di Domina 2, la serie con Kasia Smutniak

Oggi 15 settembre su Sky Atlantic e in streaming su Now vanno in onda due puntate, la quinta e la sesta, di Domina 2, la serie con Kasia Smutniak incentrata sulla dinastia giulio-claudia e sulla lotta di Drusilla, per il potere. Ecco le trame degli episodi di stasera ed il cast della seconda stagione.

Domina: una scena del quinto episodio della stagione 2

Domina trama

Siamo nel 19 a.C.: Gaio e Livia ritornano a Roma dopo tre anni nelle Province Orientali. Livia è una donna che si farà strada in in una società pericolosa e brutale. La serie segue la sua ascesa, il suo viaggio e l suo cambiamento: da ragazza ingenua, il cui mondo si sgretola dopo l'assassinio di Giulio cesare, a personaggio più potente e influente di Roma.

Domina: una scena del quinto episodio della stagione 2

Trama degli episodi del 22 settembre

Episodio 5

Mentre Gaio è lontano da Roma, Livia e Agrippa sono sempre più uniti. Quando scopre i piani di Gaio per la successione, Livia si trova costretta ad affrontare un vecchio nemico e a rischiare di scontentare gli dèi. L'onore militare di Gaio nei confronti di Druso preoccupa Tiberio per la sicurezza del fratello. Nel frattempo, Domizio e Iullo elaborano il proprio piano per la successione.

Domina: una scena del sesto episodio della seconda stagione

Episodio 6

Una notizia scioccante scatena l'instabilità a Roma. Un Gaio indebolito prende una decisione sgradita alla successione e Livia dovrà affrontare un violento cammino per garantire il successo propri piani per la Repubblica. Il pericolo è in agguato per Livia quando un altro membro della sua famiglia lavora per distruggerla.

Domina: una scena del sesto episodio della seconda stagione

Cast