Domina: nuovi ingressi nel cast della seconda stagione della serie Sky con Kasia Smutniak

Sky ha appena svelato i nuovi ingressi del cast della seconda stagione di Domina, l'epico period drama Sky Original: ambientata durante uno dei periodi più stimolanti della storia romana, la serie segue la straordinaria ascesa della terza moglie di Gaio, l'imperatore Cesare Augusto, Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak.

Domina: una scena della serie Sky Original

Già nel cast della prima, oltre a Kasia Smutniak ritornano sul set della seconda stagione Matthew McNulty (Gaio Giulio Cesare), Liah O'Prey (Julia), Ben Batt (Agrippa), Ewan Horrocks(Druso), Claire Forlani (Ottavia), Darrell D'Silva (Pisone), Christine Bottomley (Scribonia), Alais Lawson (Marcella). Tre nuovi attori vengono invece annunciati oggi: Ben Diskin (Holmes & Watson) interpreterà Tiberio, figlio maggiore di Livia, traumatizzato da oscuri ricordi della sua infanzia.

È sempre più riluttante a realizzare le ambizioni della madre per lui e suo fratello e la missione di restaurare la Repubblica. Sebbene trovi un po' di luce e amore con la nuova moglie Vipsania, la corruzione di Roma lo travolge e rischia di distruggere la sua famiglia. David Avery (Doctor Who, Lost in London, Finalmente maggiorenni) vestirà i panni del giovane e ambizioso aristocratico Domitius, da poco entrato a far parte della famiglia di Gaio grazie al matrimonio con la figlia di Ottavia, Antonia. Perfido e astuto, si dimostrerà ben presto una spina nel fianco di Livia.

E infine Joelle (Dune, L'Accademia del bene e del male), che nei nuovi episodi darà vita al personaggio ricorrente di Vipsania, la figlia di Agrippa, che si rifiuta di partecipare ai consueti giochi di potere che fanno parte della vita aristocratica romana. È felicemente sposata con un outsider, Tiberio, ed è una delle principali forze positive nella vita del marito.

Domina: Kasia Smutniak nel sesto episodio della serie Sky Original

Le riprese della seconda stagione di Domina, svoltesi in questi mesi negli storici studi di Cinecittà, sono recentemente terminate. La serie, prodotta da Tiger Aspect, debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2023, in tutti i paesi in cui Sky opera in Europa.