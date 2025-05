Dogville torna al cinema come evento il 2, 3 e 4 giugno, il trailer con Nicole Kidman

Svelato il nuovo trailer di Dogville, cult di Lars von Trier con Nicole Kidman, che torna al cinema come evento in 4k il 2, 3 e 4 giugno con Movies Inspired.

Il cinema di Lars Von Trier torna nelle sale grazie a Movies Inspired, che distribuirà tre film del regista di culto danese. Tre uscite evento, ciascuna di tre giorni, ciascuna in edizione interamente restaurata in 4K, di tre dei titoli più amati del grande regista danese.

Si comincia con Dogville, sconvolgente pellicola girata interamente all'interno di uno studio a Copenaghen, dove è stata ricostruita la cittadina, ma senza gli edifici. Solo mobili, segni di finestre e strisce per terra. Diffuso il nuovo trailer del film, realizzato appositamente per il ritorno in sala del film interpretato da Nicole Kidman, solo il 2,3 e 4 giugno 2025.

Lo scorso anno Movies Inspired, che detiene i diritti per l'intera library del cinema di Von Trier in Italia, aveva già distribuito i primi tre film del cineasta co-fondatore del Dogma 95: L'elemento del crimine, Epidemic ed Europa. Dopo Dogville toccherà a Dancer in the Dark (9-10-11 giugno) e Le onde del destino (23-24-25 giugno), tutti restaurati in 4k.

Follia e sadismo in Dogville

Regista geniale e dissacrante, Lars von Trier ha costruito un'intera carriera sulle provocazioni. Star di Dogville è Nicole Kidman nel ruolo di Grace, una donna in fuga da due killer che le danno la caccia.

Affannata e spaventata, Grace trova rifugio a Dogville, una piccola città del Colorado i cui abitanti promettono di proteggerla e ospitarla in cambio di piccoli lavori per la comunità. Grace si trova bene, ma quando i bravi cittadini di Dogville scoprono che la donna è ricercata, iniziano a pretendere da lei sempre di più, rendendola in breve tempo oggetto di ricatti e soprusi. Grace, però, ha un segreto.