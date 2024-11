Nicole Kidman stava soffocando sul set di Dogville per colpa del collare metallico

L'esperienza di Nicole Kidman sul set di Dogville di Lars von Trier si è spinta verso lidi parecchio estremi. L'attrice vincitrice del premio Oscar ha ripercorso alcuni dei suoi ruoli iconici nel corso della registrazione di un video per British GQ, in occasione della sua apparizione sulla cover del numero speciale della rivista.

Tra i vari personaggi della sua carriera sui quali si è soffermata, spicca Grace Margaret Mulligan nel film di von Trier, ricordando come il collare di ferro che doveva indossare le abbia causato parecchia preoccupazione durante le riprese del film del 2003.

Soffocamento

"Lars era Lars" ha spiegato Kidman "ed io ero praticamente terrorizzata e al tempo stesso attratta da lui. È stato bizzarro. C'è stato un momento in cui mi hanno messo questo collare di metallo. Poi stavamo girando, ed era così pesante e difficile da togliere".

Primo piano di Lars von Trier

Il collare era talmente ingombrante e pesante che la reazione dell'attrice fu immediata allo stop del regista:"Quando ha detto 'Taglia' ho esclamato 'Toglietelo! Toglietemelo!'. Non lo dimenticherò mai!" ha dichiarato la star, protagonista del thriller/crime.

Lavorare con Lars

Nicole Kidman ha spiegato di aver accettato di partecipare al progetto sperimentale e minimalista perché desiderava disperatamente lavorare con Lars von Trier, famoso per aver diretto film acclamati come Melancholia e Antichrist, e per il suo stile particolarmente provocatorio.

"Parlammo al telefono. Lessi Dogville e tutti chiedevano cosa diavolo fosse. E lui mi mandò alcune foto di come sarebbe stato, ed era soltanto del nastro sul pavimento. Ho pensato che adorassi questa cosa e fosse perfetta. Tutti gli altri erano scettici" ha concluso Kidman.

Nel ricco e nutrito cast di Dogville di Lars von Trier anche Harriet Anderson, Lauren Bacall, Jean-Marc Barr, Paul Bettany, Blair Brown, James Caan, Patricia Clarkson, Ben Gazzara, Jeremy Davies e Philip Baker Hall.