Dogma, Kevin Smith sulle minacce di morte: "Immaginate di infuriarvi per un film con un mostro di cacca"

Kevin Smith è tornato a scherzare sulla controversia nata dall'uscita del suo film del 1999, Dogma, in una recente intervista per Entertainment Weekly. Il regista, protagonista di una retrospettiva sulla sua carriera, pubblicata pochi giorni fa, ha ricordato quel periodo.

Dogma è uno dei film cult per i fan di Kevin Smith, un regista che ha accumulato nel corso della carriera diverse produzioni che hanno contribuito a costruire un tratto distintivo molto particolare dell'artista, riconoscibile in ogni suo lavoro.

Critiche al film

"Ricevetti 400.000 lettere di odio e tre minacce di morte autentiche" ha spiegato Smith "Il film aveva un mostro di cacca di gomma. Puoi immaginare di arrabbiarti così tanto per un film con un mostro di cacca di gomma?".

Kevin Smith e Jason Mewes in una scena di Clerks II

Matt Damon e Ben Affleck, che avevano già lavorato con Smith nel film In cerca di Amy del 1997, interpretano in Dogma due angeli caduti che cercano di raggiungere il New Jersey per tornare in paradiso. Linda Fiorentino interpreta una consulente in una clinica per aborti che deve fermarli per evitare l'implosione catastrofica dell'intera esistenza.

Alcuni spettatori si sono offesi per l'approccio irriverente di Kevin Smith al cattolicesimo e in generale alla religione. Diversi i messaggi di morte recapitati al regista, tra cui una lettera dal contenuto antisemita:"Spero che chiunque abbia scritto quella lettera abbia trovato pace" ha risposto Smith.

Dogma si è consolidato come un film cult della fine degli anni '90, con la partecipazione di Chris Rock, Janeane Garofalo, Jason Lee, Salma Hayek Pinault, George Carlin e Alan Rickman. La famosa cantante Alanis Morissette interpreta Dio. Kevin Smith è noto anche come attore, soprattutto per il ruolo di Silent Bob insieme a Jason Mewes nel ruolo di Jay, due personaggi molto amati dai fan e presenti in Clerks del 1994, un altro cult firmato Kevin Smith.