Dog Man conserva la prima posizione nel weekend del Super Bowl, ma gli incassi calano del 62%

Weekend sostanzialmente placido per le sale cinematografiche quello del Super Bowl. mentre il pubblico americano era incollato al piccolo schermo per assistere al match tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs, Dog Man, nuova fatica animata targata DreamWorks Animation, ha difeso la prima posizione in classifica seppur registrando un calo del 62% negli incassi. Altri 13,7 milioni di dollari portano la scatenata pellicola animata a superare i 54 milioni totali. Al cento della storia le gesta di Dog Man, super poliziotto nato dall'unione tra un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano, fusi insieme da uno strampalato intervento chirurgico dopo essere rimasti grave mente feriti. Dog Man ha giurato di proteggere e servire, ma anche di sedersi, rotolare e recuperare palline.

Al secondo posto debutta la rom-com horror Heart Eyes. Diretto da Josh Ruben e interpretato da Oliva Holt e Mason Gooding nei panni di due colleghi che diventano l'obiettivo di un killer nel giorno di San Valentino, il film apre con 8,5 milioni di incasso da 3.102 sale e segna una media per sala di 2.,740 dollari. Buone le recensioni del film targato Spyglass, costato 18 milioni.

Segue un altro debutto, quello dell'action comedy Colpi d'amore, interpretata dallo scatenato He Huy Quan. Il film, in uscita nelle sale italiane a maggio, ha debuttato con solo 5.8 milioni in 3.055 sale, segnando una media di 1.898. Ke Huy Quan interpreta un agente immobiliare mite con un passato da sicario che dovrà fare i conti con la protagonista Ariana DeBose. Anche in questo caso il budget si aggira sui 18 milioni.

Una tenera foto di Mufasa: Il Re Leone

Perde ancora una posizione Mufasa: Il Re Leone, in classifica da ben otto settimane. Il poetico prequel de Il Re Leone firmato da Barry Jenkins incassa altri 3,9 milioni che lo portano a un totale domestico di 235,2 milioni. A livello globale, Mufasa vola a oltre 671 milioni e consolida il successo della pellicola targata Disney.

Ancora una commedia horror al quinto posto, stavolta si tratta di Companion, pellicola targata Warner Bros. e New Line diretta da Drew Hancock e interpretata dalla star di The Boys Jack Quaid e da Sophie Thatcher. Al centro della storia, la vacanza sul lago di un gruppo di amici finita veramente male a causa di una "discutibile" presenza femminile. Qui la nostra recensione di Companion, che incassa altri 3 milioni raggiungendo i 15,4 milioni in due settimane.