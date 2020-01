I 10 documentari più popolari su Netflix Italia nel 2019

Netflix Italia ha condiviso il tradizionale bilancio di fine anno svelando la classifica riguardante i 10 documentari più popolari tra gli utenti italiani della piattaforma di streaming e al primo posto c'è lo spettacolare Il nostro pianeta.

Il nostro pianeta Gli ultimi zar Travis Scott: Look Mom, I can Fly Dentro la mente di Bill Gates Diego Maradona Formula 1: Drive to Survive Conversazioni con un killer: il caso Bundy La mente svelata The Great Hack Street Food

Il progetto naturalistico diretto da Alastair Fothergill e narrato da David Attenborough, composto da otto episodi, si lascia alle spalle tutti gli altri titoli della sua categoria grazie alle immagini spettacolari con cui punta l'attenzione sulla diversità delle specie viventi e degli habitat naturali in tutto il mondo. Al secondo posto della classifica dei dieci documentari più popolari nel 2019 in Italia, dopo Il nostro pianeta, c'è il progetto Gli ultimi Zar, che fonde ricostruzioni in stile fiction e interviste per raccontare in sei puntate un capitolo affascinante della storia della Russia. Chiude la Top 3 dell'anno Travis Scott: Look Mom I Can Fly, dedicato alla vita e alla carriera del rapper.

Alle spalle delle prime tre posizioni c'è poi spazio per Dentro la mente di Bill Gates, Diego Maradona e Formula 1: Drive to Survive. Conversazioni con un killer: il caso Bundy, in cui si raccontano le indagini che hanno portato all'arresto del famoso assassino seriale si ferma invece al settimo posto.

La classifica che riassume le visualizzazioni di almeno due minuti dei vari titoli nei primi 28 giorni di lancio (per le opere distribuite a dicembre sono state incorporate le previsioni di visioni) prosegue poi con La mente svelata, The Great Hack - Privacy Violata e Street Food, confermando quindi un'attenzione da parte degli spettatori nei confronti di molti argomenti diversi.