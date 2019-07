Netflix: i 10 documentari più strani in catalogo

Unacknowledged: un'immagine del documentario

Quante volte vi è capitato di rimanere sul divano con la schermata principale di Netflix aperta e passare più di mezza serata a decidere cosa guardare? A noi capita spessissimo e siamo qui per darvi quell'alternativa a cui forse non avevate pensato, ma che può risolvere una serata complicata: documentari! Niente immagini spettacolari o pinguini trotterellanti che scendono da scoscesi pendii innevati, quelli che vi proponiamo oggi sono i 10 documentari più strani che potete trovare su Netflix, quelli più folli o che raccontano le storie più bizzarre. Che sia per divertirsi, riderci su o spegnere il cervello, sulla famosa piattaforma streaming ce ne sono proprio per tutti i gusti, quindi rilassatevi, prendete una bibita, snack e... buona visione!

1. Unacknowledged

In Unacknowledged è in atto un complotto per coprire l'esistenza di visite extraterrestri sul nostro pianeta. Testimonianze più o meno attendibili, citazioni random e presunti documenti top secret in questo documentario che piacerà tanto ai complottisti dell'ultima ora, deliziandoli e rispolverando molti dei più celebri misteri e le più classiche teorie sulle visite dei temuti visitatori (o turisti) intergalattici. Il tutto sotto la minaccia di un governo oscuro che da sempre le studia e ne è a conoscenza, ma non ne permette la divulgazione a noi ignari cittadini.

Guillermo Del Toro: "Sono stato inseguito da un UFO!"

Una scena del documentario Unacknowledged

2. La terra è piatta

La Terra è piatta: un'immagine del documentario

Un tuffo nelle vite complicate di chi afferma che la nostra amata Terra sia in realtà una sorta di frisbee galattico, in barba al povero Magellano che l'ha circumnavigata quasi 500 anni fa. Certo di questi tempi stanno facendo molto scalpore i loro convegni organizzati per disilluderci dalla menzogna di una Terra sferica e questo documentario, La terra è piatta, cerca di analizzare il fenomeno entrando nelle vite di alcuni degli esponenti statunitensi di questo movimento. La disinformazione corre sul filo dell'ilarità e del Web, è proprio il caso di dirlo.

3. Voyeur

Voyeur: un'immagine del documentario

In questo caso non è il documentario in sé ad essere bizzarro, quanto la storia che racconta: un voyeurista incallito ha spiato per anni gli ospiti del suo motel descrivendoli in fogli e fogli di meticolosi appunti. Fiero del suo lavoro di una vita, oggi che è un ultrasettantenne, decide di rendere pubblica la sua storia raccontandola ad un suo famoso e affermato coetaneo giornalista, Gay Talese, con cui ha mantenuto i contatti per decenni. Vi sconsigliamo di vedere Voyeur se per vari motivi siete costretti a dormire spesso in alberghi o altre strutture analoghe. Tra i documentari più strani e inquietanti di questa galleria.

Film maledetti: da Poltergeist a Il Corvo, dieci storie da incubo

4. Fyre - La più grande festa mai avvenuta

Fyre - La più grande festa mai avvenuta: un'immagine del documentario

State pensando di dare la festa più pazza di sempre? Beh, vi conviene guardare questo documentario prima che le cose inizino a sfuggirvi di mano. Fyre racconta, attraverso interviste a Billy McFarland (la mente dietro al progetto) e ai suoi soci, l'organizzazione del più disastroso festival mai, purtroppo, realizzato. Tra truffe e promesse non mantenute vi troverete davanti ad una storia alquanto bizzarra e paradossale che, se da un lato vi farà anche sorridere, dall'altro vi lascerà con un bel po' di amarezza, essendo specchio vivo di una società basata sulle immagini più che sui fatti.

5. Gatti in passerella

Gatti in passerella: un'immagine del documentario

Amanti dei gatti non potete perderlo! Gatti in passerella è un viaggio nel mondo delle mostre feline alla scoperta dei gatti più belli e accuditi d'America. La vita di queste star pelose può essere molto impegnativa e tra shooting, passerelle, toletta e concorsi di bellezza, l'esistenza dei poveri e blasonati felini non è altro che una serrata competizione gestita, fin nei minimi dettagli, dai loro agguerriti e un po' ossessionati padroni.

Si veste da Batman e salva cani e gatti: un cavaliere oscuro dal cuore grande

6. Minimalism: A Documentary About the Important Things

Minimalism: A Documentary About the Important Things: un'immagine del documentario

Sentite di essere sommersi di cose di cui non avete bisogno? La vostra casa sembra sempre troppo piccola? Marie Kondo non vi è più di alcun aiuto? Questo è il documentario che fa per voi. Minimalism: A Documentary About the Important Things segue la vita di diversi incalliti minimalisti che hanno fatto del loro stile di vita un credo e una professione, sottolineando le virtù e i benefici di possedere solo lo stretto necessario. Pensiamo possa risultare utile a chi vuole riarredare casa in economia o anche solo riflettere sulla nostra attitudine al consumismo.

7. Bob Lazar: Area 51 & Flyng Saucers

Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers: un'immagine del documentario

Signore e signori ecco a voi Bob Lazar. Magari il solo nome non vi dirà nulla, ma è estremamente noto nel campo dell'ufologia come uno delle gole profonde dell'Area 51. Lazar sostiene, infatti, di aver lavorato per diverso tempo nella segretissima base americana e di aver messo mano a dei veri e propri UFO recuperati nel corso degli anni dall'aviazione americana. Verità? Bugie? Di sicuro Bob Lazar: Area 51 & Flyng Saucers che non vi farà guardare più allo stesso modo il cielo estivo.

Ridley Scott: "Se arrivano gli alieni non siate stupidi e fuggite"

Bob Lazar: Area 51 & Flyng Saucers: una immagine del documentario

8. Discovering Bigfoot

Discovering Bigfoot: un'immagine del documentario

Che ci crediate oppure no ci sono persone che nella loro vita si dedicano all'individuazione e protezione di quella specie, la cui esistenza è solo supposta, chiamata Bigfoot. Il mistero del fantomatico bestione un po' uomo, un po' scimmia continua ad appassionare e a stuzzicare la fantasia, ma se la maggior parte di noi lo annovera tra le leggende ci sono altri che lo cercano e credono fermamente nella sua esistenza che va tutelata come una delle specie più rare e preziose sulla faccia della terra. Discovering Bigfoot, che procede tra presunti avvistamenti e possibili ma improbabili prove, è sicuramente tra i documentari più strani che troverete su Netflix. Anche se risulta essere alquanto bizzarro e amatoriale, di sicuro apprezziamo l'impegno e la tenacia ma un po' meno la possibile (ma divertente) presa in giro.

9. The Legend of Cocaine Island

"Sai qual è la differenza tra una favola del nord e una del sud? Una favola del nord inizia con 'C'era una volta', una favola del sud inizia con 'Non crederai mai a questa me*da'!" Prodotto e diretto da Theo Love, The Legend of Cocaine Island è di sicuro un documentario realizzato egregiamente, riuscito e brillante che ha il pregio di raccontare con vivacità una delle storie più assurde e grottesche mai sentite. Un hippie attempato trova 30 Kg di cocaina che galleggiano a pochi metri dalla spiaggia, li prende e non sapendo come sbarazzarsene li sotterra in un posto misterioso. Un gruppo di persone stranamente assortito di disadattati decide così di andare a cercare questo fantomatico borsone ai Caraibi dopo aver sentito la storia durane una serata di chiacchiere da bar tra concittadini di provincia. Tutto il resto, verità o menzogna, lasciamo a voi scoprirlo, buon divertimento!

I 25 film da vedere sulla droga

The Legend of Cocaine Island una immagine del documentario

10. Bugs

Bugs: un'immagine del documentario

Non per palati schizzinosi o stomaci delicati, Bugs segue le ricerche di due cuochi nel mondo degli insetti edibili. Perché non provare spaghetti saltati nel grasso d'insetto, succulenti e cremosi bruchi o croccanti e saporite cavallette? In Africa e in Asia, così come in Australia parte un'accurata ricerca agli esserini più deliziosi e versatili per creare nuove ricette e produrre cibo più sostenibile per il pianeta. Documentario strano e a volte disgustoso ma di sicuro educativo.