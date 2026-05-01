Serie A oggi: giornata decisiva tra scudetto, champions e salvezza. Sfide e orari TV

La Serie A entra nella fase finale con sfide cruciali: ecco tutte le partite di oggi, gli orari e dove vederle su Sky e DAZN. Un weekend che può cambiare la classifica.

Oggi, venerdì1 maggio, prende il via la 35ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con un turno distribuito su quattro giorni, da stasera fino a lunedì con il posticipo serale Roma-Fiorentina. Con lo scudetto già virtualmente assegnato, l'interesse si concentra sulla lotta per un posto in Europa e la battaglia salvezza. Ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming.

Dove vedere le partite della 34ª giornata su Sky e Dazn

L'Inter capolista (79 punti) ospita il Parma per blindare definitivamente il primato, mentre alle sue spalle la lotta è serrata: il Napoli (69) cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Milan (67) e della Juventus (64). Occhi puntati anche sulla sorpresa Como, incredibilmente 5° in classifica, che sfida proprio il Napoli in uno scontro diretto d'alta quota che potrebbe valere un pezzo di storia.

Venerdì 1 maggio

ore 20.45: Pisa-Lecce su DAZN 1

Sabato 2 maggio

ore 15.00: Udinese-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Como-Napoli su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Atalanta-Genoa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Domenica 3 maggio

ore 12.30: Bologna-Cagliari su DAZN 1

su DAZN 1 ore 15.00: Sassuolo-Milan su DAZN 1

su DAZN 1 ore 18.00: Juventus-Verona su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 20.45: Inter-Parma su DAZN 1

Lunedì 4 maggio

ore 18.30: Cremonese-Lazio su DAZN 1

su DAZN 1 ore 20.45: Roma-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.