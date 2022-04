Doctor Who: il trailer dello speciale Legend Of The Sea Devils vede il ritorno di vecchi nemici

Il trailer dell'episodio speciale di Doctor Who, Legend Of The Sea Devils, vede il ritorno di vecchi nemici che Jodie Whittaker dovrà sfidare.

Il tempo di Jodie Whittaker nei panni del Doctor Who sta per scadere, ma il trailer dell'episodio speciale Legend Of The Sea Devils anticipa il ritorno di vecchi nemici.

Quest'ultima avventura conduce il Dottore, Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) a scontrarsi con uno dei più antichi avversari del Dottore: i Sea Devils. Perché la leggendaria regina dei pirati Madam Ching (Crystal Yu) è venuta alla ricerca di un tesoro perduto? Quali forze terrificanti si nascondono sotto gli oceani del diciannovesimo secolo? E Yaz doveva davvero vestire Dan da pirata?

Con i design modificati per i Sea Devils, nuovi costumi per i nostri eroi e un gigantesco mistero sulle linee temporali alterate, l'episodio richiama anche la tradizione dello show di episodi "storici", con la portata e le dimensioni (navi pirata volanti!) dell'epoca di Chris Chibnall.

Doctor Who: Legend Of The Sea Devils andrà in onda su BBC One il 17 aprile.