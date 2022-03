Hugh Grant sarà il nuovo Doctor Who? La smentita dell'attore

Hugh Grant ha smentito prontamente i rumor diffusi qualche ore fa, che lo volevano pronto a interpretare il nuovo Doctor Who nella serie di culto BBC dopo l'uscita di scena di Jodie Whittaker.

Il 61enne Hugh Grant, noto soprattutto per aver recitato in film romantici britannici come Notting Hill, Love Actually e Quattro matrimoni e un funerale, ha risposto alla speculazione, riportata per la prima volta dal Daily Mirror, che fosse in corsa per sostituire Jodie Whittaker con un tweet in cui rilancia un articolo del Guardian scrivendo:

"Niente contro l'idea di interpretare il Doctor W, ma non è vero. Non ho idea da dove provenga la storia".

Il Daily Mirror aveva affermato che erano in corso conversazioni, secondo un insider televisivo, dopo che Russell T Davies, che in precedenza è stato lo sceneggiatore capo della serie TV della BBC, ha firmato per tornare come showrunner per il suo 60° anniversario.

Wonka, Hugh Grant interpreterà un Oompa Loompa?

Hugh Grant aveva interpretato il Dottore in uno speciale di Comic Relief nel 1999. Gli è stato offerto il ruolo nel 2004, ma ha rifiutato.

Jodie Whittaker ha annunciato nel 2021 che non avrebbe più interpretato il Dottore dopo tre episodi speciali che andranno in onda entro la fine dell'anno, il che significa che il ruolo è di nuovo vacante.