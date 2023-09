Doctor Who: svelata la data d'uscita del nuovo trailer

Sta per uscire il trailer del nuovo special per il 60esimo anniversario dello show, in arrivo su BBC e Disney+.

Come comunicato dall'account ufficiale della serie, qualcosa, forse il nuovo trailer dello speciale per il 60esimo anniversario di Doctor Who, sarà diffuso in streaming il prossimo 23 settembre, ovvero domenica prossima, su BBC One.

Non è chiaro se si tratti di un trailer, ma questa è la teoria più diffusa tra i fan e ha senso visto che mancano meno di due mesi al debutto degli speciali di Doctor Who. Ai fan non resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprirlo.

Russell T. Davies tornerà come showrunner per gli speciali dell'anniversario e per la stagione 14 di Doctor Who, la cui produzione si è recentemente conclusa. Davies ha grandi progetti per Doctor Who. Ritiene che la serie debba trasformarsi in un franchise con più show di dimensioni paragonabili a quelle di Star Wars, Star Trek e del Marvel Cinematic Universe.

Con il sostegno finanziario della Disney, potrebbe trasformare la sua visione in realtà. Si parla già di uno spin-off della UNIT con protagonista Jemma Redgrave.

Gli episodi speciali di Doctor Who debutteranno su BBC e Disney+ a novembre; la stagione 14 di Doctor Who arriverà invece nel 2024.