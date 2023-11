Doctor Who, lo showrunner anticipa: 'Il villain di Neil Patrick Harris sarà terrificante'

Dopo la conferma della data d'uscita degli speciali episodi per il 60esimo anniversario di Doctor Who, lo showrunner principale Russell T Davies ha anticipato qualche dettaglio sul villain interpretato da Neil Patrick Harris.

Davies ha parlato con la rivista Total Film della scelta di Harris per il ruolo del classico ma per lo più dimenticato cattivo di Doctor Who. "Era necessario un attore straordinario per eguagliare David all'apice dei suoi poteri", ha dichiarato Davies riferendosi a Harris, noto soprattutto per ruoli in commedie televisive come E alla fine arriva mamma.

"Tenete presente che questo è il TARDIS di David, il suo Dottore, c'è il suo nome nei titoli", ha continuato Davies. "Non è facile per le guest star entrarvi. Ci vuole quella stazza, quell'esperienza, quell'abilità per essere alla sua altezza, altrimenti rischi che il Dottore ti sconfigga facilmente. Questo è ciò che Neil possiede e sa dare... una performance immensa che è adeguatamente terrificante".

Lo scorso settembre, la produzione di Doctor Who ha confermato ciò che i fan sospettavano: Harris interpreterà il Toymaker nei nuovi episodi speciali. Apparirà nell'ultimo dei tre speciali del 60° anniversario di Doctor Who, intitolato "The Giggle".

Doctor Who, David Tennant commenta: "Non sono lo stesso Dottore di un tempo"

Michael Gough ha dato origine al personaggio del giocattolaio nel classico serial di Doctor Who Serie 3 The Celestial Toymaker, dove il cattivo affrontava il Primo Dottore, interpretato da William Hartnell. Il Giocattolaio è un cattivo dispettoso che si diverte a intrappolare gli altri e a costringerli a giocare a giochi infantili. Il Giocattolaio è anche un perdente incallito che trucca i giochi a suo favore.