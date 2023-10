Doctor Who: un trailer annuncia la data degli speciali dei 60 anni della serie su Disney+

Disney+ e BBC hanno condiviso un nuovo trailer degli episodi speciali di Doctor Who realizzati per i 60 anni della serie, svelando la data di uscita in streaming.

BBC e Disney+ hanno annunciato la data di uscita degli episodi speciali di Doctor Who, che festeggia i suoi 60 anni, con un nuovo trailer: l'appuntamento è previsto in streaming per il 25 novembre.

Nel video si vede qualche scena dei tre episodi in cui il Dottore interpretato da David Tennant affronta un villain affidato a Neil Patrick Harris e cerca di proteggere la sua companion Donna Noble, ruolo affidato a Catherine Tate.

Tre puntate speciali

Il primo speciale di Doctor Who si intitola The Star Beast e sarà disponibile il 25 novembre, il secondo è Wild Blue Yonder e arriverà il 2 dicembre, e il capitolo conclusivo, The Giggle, debutterà in streaming il 9 dicembre.

Nel cast - accanto a David Tennant, Catherine Tate e Neil Patrick Harris - ci saranno Yasmin Finney nel ruolo di Rose Temple-Noble, Miriam Margoyles che darà voce a Meep, e Ruth Madeley che sarà Shirley Anne Bingham.

Tra gli interpreti anche Jacqueline King nei panni di Sylvia Noble, Karl Collins che è Shaun Temple, e Jemma Redgrave che interpreta KAte Lethbridge-Stewart.

Al termine dei tre episodi, che segnano il ritorno di Russell T. Davies come showrunner, si assisterà al debutto di Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore.