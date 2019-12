Doctor Who 12, un nuovo trailer annuncia la data del ritorno del Dottore in tv, in tempo per festeggiare il nuovo anno.

Doctor Who 12 torna in tv, con un nuovo trailer. che svela la data di uscita: il 1 gennaio 2020, per inaugurare al meglio il nuovo anno dei Whovian. con i nuovi episodi della celebre serie tv britannica targata BBC.

Tredici (Jodie Whittaker), Graham (Bradley Walsh), Ryan (Tosin Cole) e Yasmin (Mandip Gill) sono pronti a partire ancora all'avventura a bordo del TARDIS in una nuova, entusiasmante stagione.

Il trailer viene introdotto dalla voce fuori campo del Dottore, che con modo di fare abbastanza teatrale annuncia - parlando al telefono, come vedremo solo dopo - una "Crisi. Grande Crisi. Grave Crisi. Grande e Grossa Crisi" per poi terminare quello che sembrerebbe un messaggio vocale con un entusiasta "Baci!".

A quanto pare, qualcosa sta arrivando, e questo qualcosa è all'inseguimento di chi, se non del Dottore? Ma i suoi companion non demordono: "Siamo qui per te" le dice Graham.

Segue una carrellata di personaggi, alcuni dai volti alquanto noti, come i già annunciati Cybermen, che torneranno a dare del filo da torcere alla Signora del Tempo.

"Vi va un giro nella cabina?" chiede Tredici alla fine del video, in quello che sembra un messaggio più diretto agli spettatori, che ai suoi interlocutori nella scena (che non vediamo).

E, negli ultimi secondi del trailer, ecco apparire sullo schermo l'attesa data di debutto di Doctor Who 12: il 1 gennaio 2020.

E voi, siete pronti a festeggiare il nuovo anno con il Dottore?