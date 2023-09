Doctor Who, David Tennant sul suo ritorno: 'Un piacere inaspettato'

Come ormai saprete, David Tennant riprenderà i panni di Doctor Who per la stagione evento che debutterà sulla BBC e in streaming su Disney+ il prossimo novembre. L'attore britannico darà vita alla 14esima incarnazione del personaggio dopo averne interpretato la decima dal 2005 al 2013.

In una nuova intervista uscita su Entertainment Weekly, Tennant ha definito il suo ritorno come un "piacere inaspettato".

"È stato un piacere inaspettato poter rivisitare qualcosa che è stata un'esperienza così bella e meravigliosa 15 anni fa. Poter fare un'altra corsa vera e propria, con un cappotto lungo leggermente diverso, è stata una gioia che non avrei mai immaginato".

Lo sceneggiatore Russell T. Davies, parlando sempre ai microfoni di EW, ha dichiarato che il casting di Tennant e Tate per gli speciali è stato un gioco da ragazzi.

"Mi sono reso conto che c'era un terzo atto da scrivere, ed è stato molto divertente scriverlo", ha detto Davies alla rivista. "A livello pratico, si tratta di lavorare con due dei migliori attori del mondo. Li amo. Li amo come amici. Amo la loro presenza. Sono davvero interessato a spingere il Dottore e Donna in cose che non hanno mai fatto prima".

Doctor Who, David Tennant commenta: "Non sono lo stesso Dottore di un tempo"

I nuovi episodi, che fanno parte di una stagione speciale per il 60° anniversario di Doctor Who, debutteranno a novembre. Dopodiché toccherà a Ncuti Gatwa impersonare il nuovo Dottore.