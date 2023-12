Doctor Who 'The Church on Ruby Road', la recensione: la nuova era della serie inizia con emozioni e follia

La puntata speciale di Natale 2023 della serie Doctor Who, The Church on Ruby Road, introduce con successo la nuova versione del Dottore e la sua companion, tra folli numeri musicali e tante emozioni.

Doctor Who, dopo una breve assenza, è tornato sugli schermi televisivi con il tradizionale appuntamento natalizio e The Church on Ruby Road ha permesso ai fan di capire meglio che tipo di Dottore sarà quello interpretato da Ncuti Gatwa.

La nuova avventura, ambientata nel periodo delle feste, introduce inoltre la companion Ruby Sunday, parte affidata a Millie Gibson, e tanti misteri destinati a essere sviluppati nella prima stagione affidata nuovamente alla guida di Russell T Davies.

La trama di The Church on Ruby Sunday

Millie Gibson nell'episodio natalizio di Doctor Who

La puntata speciale di Doctor Who racconta come, una notte della vigilia di Natale, una sconosciuta abbia abbandonato una neonata davanti alla porta della chiesa situata a Ruby Road, poco prima di mezzanotte. Quella bambina è proprio Ruby Sunday (Millie Gibson), cresciuta insieme all'amorevole madre adottiva Carla (Michelle Greenidge) e alla nonna Cherry (Angela Wynter).

Nonostante l'affetto che l'ha sempre circondata, Ruby vorrebbe scoprire l'identità della madre e capire i motivi del suo abbandono. La giovane chiede quindi l'aiuto della trasmissione condotta da Davina McCall, Long Lost Family, attirando a sua insaputa l'attenzione di un gruppo di goblin e del quindicesimo Dottore (Ncuti Gatwa), incuriosito da una serie di incidenti e sfortune che sembrano circondare Ruby e chi le sta accanto. Quando a casa Sunday arriva una neonata in affidamento, l'ultima in ordine temporale tra oltre trenta bambini che hanno potuto avere l'aiuto di Carla quando i propri genitori erano in difficoltà, i goblin entrano in azione con l'obiettivo di mangiare la piccola, costringendo il Dottore a intervenire.

La nuova coppia di protagonisti

Doctor Who: The Church on Ruby Road

Ncuti Gatwa, dopo aver compiuto il proprio debutto nell'ultimo capitolo dell'avventura ideata per celebrare i 60 anni della serie, ritorna da assoluto protagonista e conferma che la sua versione del Dottore ha un approccio più energico e spensierato rispetto al passato, come dimostrano alcune scene in cui il Signore del Tempo non esita a divertirsi sulla pista da ballo e interagisce con Ruby. Davies ha ideato una presenza interessante per accompagnarlo nelle sue avventure: la giovane interpretata da Millie Gibson, in queste prime battute, sembra possedere un buon equilibrio tra empatia, entusiasmo giovanile e vulnerabilità legata alle sue origini. La famiglia Sunday è inoltre delineata all'insegna del calore e della dolcezza, rappresentando un punto ferma nella vita della ragazza che dà modo di far emergere la sensibilità del Dottore in alcune sequenze in grado di emozionare.

Gatwa conferma di possedere il carisma giusto per mettersi alla prova con un ruolo così iconico cercando di renderlo proprio e differenziarsi rispetto ai suoi predecessori e, nonostante una versione piuttosto deludente del cacciavite sonico e alcuni passaggi forzati nella storia, l'ex star di Sex Education dimostra una maturità utile a interpretare tutte le sfumature richieste nel portare in scena il Dottore, passando dalla gioia di vivere all'introspezione e dalla leggerezza alla determinazione.

Doctor Who: Ncuti Gatwa nell'episodio The Church on Ruby Road

Un nuovo punto di partenza

Doctor Who: un goblin nella puntata The Church on Ruby Road

Lo speciale natalizio usa come villain i goblin e lo fa in modo piuttosto colorato e sopra le righe. La minaccia mortale, piuttosto dark, viene così stemperata a suon di musica con un brano trascinante e con tutte le carte in regola per diventare un tormentone. A metà tra i Gremlins e le creature di Star Wars, gli esseri che si nutrono di bambini contribuiscono con la loro presenza a confezionare un primo incontro tra il Dottore e la sua companion dal buon ritmo e in grado di intrattenere, pur dovendo gettare le basi necessarie a costruire una nuova stagione. Davies conosce molto bene l'universo di Doctor Who e non è quindi una sorpresa constatare che la puntata ripropone, in versione aggiornata e modificata, una formula collaudata all'insegna di misteri, dolcezza, follia e risoluzione brillante con tanta inventiva di problemi potenzialmente mortali. La scoperta delle caratteristiche uniche del TARDIS compiuta da Ruby ricrea alla perfezione il mix di stupore e curiosità che hanno vissuto prima di lei i tanti compagni di avventura del Signore del Tempo, ma l'approfondimento psicologico compiuto sul personaggio rende l'attrazione della giovane per qualcosa di nuovo e totalmente inaspettato ancora più significativo.

Doctor Who: Anita Dobson nell'episodio The Church on Ruby Road

L'introduzione di nuovi personaggi, come l'enigmatica Mrs Flood interpretata da Anita Dobson, anticipa inoltre la direzione che prenderà la storia durante la prima stagione con i suoi nuovi protagonisti e sarà interessante scoprire in che modo lo showrunner ha affrontato il difficile compito di equilibrare azione, sentimenti e avventure spettacolari nel tempo e nello spazio mentre prova a trovare la chiave per rivolgersi con successo al pubblico di sempre e alle generazioni che si avvicinano per la prima volta a Doctor Who.