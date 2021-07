Doctor Who 13 sarà una storia singola, ecco il trailer

Svelato il trailer della tredicesima stagione di Doctor Who, che cambia formula e seguirà un'unica storia; la nuova stagione sarà composta da otto episodi.

L'emergenza sanitaria ha spinto Doctor Who a fare una scelta narrativa mai sperimentata nell'era moderna: dedicare un'intera stagione a una storia singola. Lo si intuisce dal primo trailer della tredicesima stagione firmata dallo showrunner Chris Chibnall, presentato nel corso del San Diego Comic-Con@Home.

La tredicesima stagione di Doctor Who sarà composta solo da otto episodi. Ecco le parole di Chris Chibnall: "La grande novirà di quest'anno è che racconteremo una singola storia, ogni episodio sarà un capitolo di questa storia. C'erano due modi in cui potevamo agire: realizzare tanti piccoli episodi in una stanza senza mostri o potevamo lanciare il guanto di sfida e dire 'realizzeremo la storia più grande che abbiamo mai fatto, visiteremo posti diversi, avremo tutti i tipi di personaggi e mostri, e tutto farà parte di un unicum più grande'. Penso che sia sicuramente la cosa più ambiziosa che abbiamo fatto da quando siamo nello show".

Oltre a Chibnall, al panel dedicato al Doctor Who hanno partecipato anche la protagonista Jodie Whittaker, nuova incarnazione del Dottore, Mandip Gill (Yas) e i nuovi membri del cast John Bishop e Jacob Anderson.

Loki e Doctor Who: alla ricerca del paradosso temporale

Nessuno spoiler è stato diffuso nel corso del panel (di seguito trovate il video). "La storia si aprirà con il Dottore e Yas che viaggiano insieme da un po' di tempo, li incontriamo nel bel mezzo dell'avventura e si imbattono in un uomo di nome Dan Lewis, ma non posso dire altro" ha anticipato Chibnall.