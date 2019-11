Doctor Who 12: la BBC ha pubblicato il primo trailer della nuova stagione della serie dove non mancheranno i colpi di scena.

Doctor Who 12: la BBC ha pubblicato online il primo trailer della nuova stagione della serie che vede nuovamente Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo dottore ma anche il ritorno di uno dei suoi nemici più vecchi e pericolosi: i Cyberman.

Dalle prime immagini del trailer infatti, è possibile vedere in scena uno degli umanoidi cibernetici in azione. Un bel regalo per i fan di una dellle serie più longeve della televisione che cade proprio oggi non a caso visto che il 23 novembre è noto per essere il Doctor Who Day o Tardis Day che celebra la data della prima messa in onda dello show avvenuta, appunto, il 23 novembre del 1963.

La prima volta che abbiamo visto i Cyberman in Doctor Who è nell'episodio 'Il decimo pianeta' e voci di un loro ritorno nella stagione dodici circolavano ormai da tempo. Secondo indiscrezioni legate alla serie, sarà proprio un Cyberman che ispirerà Mary Shelley a scrivere il suo romanzo horror più famoso. Stiamo parlando ovviamente di Frankenstein. Nulla si sa invece quando potremo vedere le nuove puntate, si sa che sarà possibile dal 2020 ma non c'è una data precisa. Comunque la produzione nei giorni scorsi ha fatto sapere al suo affezionatissimo pubblico che l'attesa non sarà poi così lunga.

Doctor Who: l'immagine che annuncia la dodicesima stagione

"Siamo tornati! - Ha spiegato lo showrunner Chris Chibnall - Beh, anche se in realtà non ci eravamo mai fermati. Dato che il dottore di Jodie Whittaker e i suoi amici hanno conquistato il cuore delle famiglie in tutta la nazione questo autunno, siamo stati impegnati con una serie completamente nuova, piena di avventure e azione per il Tredicesimo Dottore. Adoriamo lavorare a questo show e siamo rimasti stupefatti dalla risposta del pubblico, quindi non vediamo l'ora di portare più spavento, più mostri e più Bradley Walsh, Mandip Gill e Tosin Cole alla BBC One. Brillante!".