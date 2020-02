Doctor Strange: Sam Raimi aveva citato l'eroe Marvel in Spider-Man 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe avere alla regia Sam Raimi e i fan della Marvel hanno reso virale un video tratto da Spider-Man 2 in cui si nomina proprio il personaggio interpretato dall'attore Benedict Cumberbatch.

Nel film con protagonista Tobey Maguire, nell'ormai lontano 2002, c'è una scena in cui si citava il personaggio di cui ora potrebbe occuparsi il regista. In Spider-Man 2 J. Jonah Jameson, interpretato da J.K. Simmons, prova a ideare un nome con cui identificare il nuovo super villain in azione a New York e nella scene si cita anche Doctor Strange.

All'epoca Sam Raimi non avrebbe sicuramente potuto immaginare che diciotto anni dopo il Marvel Cinematic Universe sarebbe diventata una realtà e avrebbe dominato i box office di tutto il mondo, tuttavia si tratta di una coincidenza ora molto divertente.

Il fatto che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sia stato spesso descritto come un film dall'atmosfera horror potrebbe essere un elemento a favore dell'assunzione del fillmaker che in passato ha dimostrato di essere particolarmente a proprio agio nei lungometraggi di genere.

Il sequel sarà inoltre legato alla serie WandaVision prodotta per Disney+ e in cui torneranno in scena i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

Le riprese dovrebbero partire nel mese di maggio e si svolgeranno tra Londra, New York e Los Angeles. La sinossi dovrebbe essere la seguente: "Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dott. Stephen Strange continua le sue ricerche sulla Gemma del Tempo. Ma un vecchio amico divenuto nemico cercherà di bloccare i suoi piani e fa sì che Strange liberi un male indicibile."