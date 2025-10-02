Spider-Man 4: a che punto è il sequel di Sam Raimi con Tobey Maguire?

Quando è stato confermato che Tobey Maguire avrebbe ripreso il ruolo di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, le teorie dei fan sul possibile ritorno del personaggio in un sequel della trilogia di Sam Raimi si sono moltiplicate. Ma che fine ha fatto l'ipotesi di rivedere Raimi al timone di regia di un ipotetico Spider-Man 4?

Interrogato sulla questione nel 2024, Sam Raimi disse a Comicbookmovie.com: "Non ne ho ancora sentito parlare. L'ho letto, ma in realtà non ci sto ancora lavorando. Voglio dire, Marvel e Columbia hanno così tanto successo con gli attuali film di Spider-Man con Tom Holland. Non so se torneranno da me e diranno, 'Ehi, possiamo raccontare anche quella storia!'"

Ha proseguito: "Non ne sono sicuro, ma adoro tutti i nuovi film di Spider-Man. Ho adorato Spider-Man: No Way Home. È stato super emozionante rivedere Tobey Maguire in quel film".

Tobey Maguire in Spider-Man

Una nuova voce torna ad alimentare le speranze dei fan

Dopo un periodo di silenzio, è il co-sceneggiatore di The Batman - Parte II Mattson Tomlin a tornare a parlare dell'ipotesi del quarto film. In passato Tomlin ha parlato più volte del suo desiderio di completare la saga di Sam Raimi, rivelando che idealmente sarebbe interessato a esplorare le difficoltà di Peter Parker nel conciliare la crescita di una famiglia con la lotta al crimine.

Quando un utente X ha scherzato sul fatto di dare a Tomlin i soldi per scrivere una sceneggiatura, la sua risposta non è passata inosservata.

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "Mi piace come la formulazione di tutto questo evochi l'immagine di me che compongo numeri a caso al telefono, che tengo un altoparlante sopra la testa per strada o che metto messaggi in bottiglie e le getto in mare".

Resta da vedere se davvero qualcosa bolle in pentola, ma si prevede che Tobey Maguire tornerà a indossare il costume dell'Uomo Ragno in Avengers: Secret Wars, quindi potremmo avere un'idea più chiara di eventuali piani futuri per la sua versione del personaggio dopo la conclusione ufficiale della Saga del Multiverso.

Per quanto riguarda Sam Saimi, il regista ha già espresso il suo desiderio di tornare a lavorare con Maguire e Kirsten Dunst.

"Dopo aver realizzato Doctor Strange, ho capito che tutto è possibile nell'universo Marvel, qualsiasi collaborazione", ha detto in un'intervista del 2002 a ComicBook.com. "Adoro Tobey. Adoro Kirsten Dunst. Penso che tutto sia possibile. Non ho una vera storia o un piano. Non so se la Marvel sarebbe interessata in questo momento. Non so cosa ne pensino. Non ci ho ancora pensato molto, ma sembra bellissimo. Anche se non fosse un film di Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey, in un ruolo diverso".