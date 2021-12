Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il trailer italiano del film Marvel

Marvel e Disney hanno diffuso anche il trailer italiano dell'attesissimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il progetto in arrivo il 4 maggio nelle sale italiane che continuerà la storia legata agli eventi di Spider-Man: No Way Home.

Il video ricorda che è stato alterato la stabilità dello spazio-tempo, oltre al fatto che si conosce davvero poco del multiverso. Quanto compiuto da Doctor Strange avrà quindi delle conseguenze e Stephen va alla ricerca di Wanda Maximoff per chiederle aiuto. Tra scene d'azione e momenti spettacolari, il trailer conduce all'apparizione di una versione malvagia dell'eroe interpretato da Cumberbatch.

Diretto da Sam Raimi, il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dopo molti slittamenti, debutterà a maggio nei cinema.

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e dell'ultimo film di Spider-Man, è un'emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.