Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Simu Liu è nel film? La risposta dell'attore

Ora che la pratica Spidey è archiviata, è Doctor Strange nel Multiverso della Follia a catalizzare l'attenzione dei fan Marvel, e in particolare la possibilità di un'ingente quantità di camei e "guest star" nel film. Tra questi vi sarà anche Simu Liu?

Il protagonista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli è solo l'ultimo degli attori che si dice possano prender parte al sequel di Doctor Strange diretto da Sam Raimi, che attualmente è anche in fase di reshoot.

D'altronde, se Spider-Man: No Way Home ci ha insegnato qualcosa, nulla o quasi è impossibile al momento sul piano creativo per i Marvel Studios, e la possibilità che Liu appaia nel film, specialmente visto il suo legame con Wong, non è poi così azzardata.

Ma l'attore, durante un segmento di GQ, ha voluto mettere le cose in chiaro al riguardo: "Anche se fossi parte di quel film, e non lo sono, non ve lo verrei mica a dire" ha affermato, per poi aggiungere "È tutto quel che posso dire, no? Nah, sto scherzando".

Qualche tempo fa, proprio Liu si lamentava giocosamente dell'eccessiva segretezza dei Marvel Studios riguardo ai propri progetti: "Credo ci sia stato probabilmente un tempo in cui [ai Marvel Studios] prendevano gli attori e gli dicevano 'Senti un po', ecco tutto quello che accadrà adesso'. Ma secondo me alcune cose che sono successe hanno rovinato questo modo di fare per tutti noi... Non vorrei fare nomi, ma hey Tom Holland, hey Mark Ruffalo. Avete rovinato tutto, grazie mille!".