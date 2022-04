Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il divertente pesce d'aprile di Bruce Campbell

Bruce Campbell ha scherzato con i suoi follower in occasione del primo aprile e per farlo ha condiviso una foto in cui accennava a una sua possibile partecipazione a Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Da tempo i fan ipotizzano che abbia realizzato un cameo nel film Marvel come accaduto in precedenza negli altri progetti diretti da Sam Raimi, tuttavia per ora non è ancora stato confermato nulla.

Bruce Campbell ha così pubblicato una foto in cui è chiaramente stato inserito con photoshop per far sembrare che stia preparandosi per interpretare Doctor Strange.

L'attore ha accompagnato lo scatto scrivendo: "Mi sento sempre un po' strano quando lavoro in un film di Sam Raimi. #multiverso".

Un anno fa Campbell aveva invece condiviso una finta pagina di copione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in cui si sosteneva che nel lungometraggio apparisse Ash Williams, il suo personaggio nella saga horror La casa.

Bruce, recentemente, aveva accennato alle ipotesi dei fan sottolineando che non può confermare o smentire nulla e che, anche se fosse stato impegnato sul set, la scena potrebbe comunque essere tagliata dal montaggio finale, sottolineando: "Non sapremo realmente la risposta fino a maggio".

L'attore ha già recitato nei film tratti dai fumetti della Marvel in occasione della trilogia di Raimi dedicata alle avventure di Spider-Man con Tobey Maguire nella parte di Peter Parker, situazione che sostiene quindi l'ipotesi di una sua partecipazione al progetto in arrivo nelle sale a maggio.