Doctor Strange nel Multiverso della Follia: una foto svela il nuovo costume di Rachel McAdams

Il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia contiene numerose anticipazioni e una breve sequenza ha inoltre svelato il costume indossato da Rachel McAdams nel nuovo capitolo della storia.

L'attrice era recentemente tornata nel Marvel Cinematic Universe dando voce al personaggio di Christine Palmer nella serie animata What If...?.

Nel video promozionale del secondo capitolo delle avventure di Doctor Strange si vede brevemente Rachel McAdams alle spalle del protagonista e accanto a Xochitl Gomez che ha la parte dell'eroina America Chavez.

L'attrice viene mostrata con un look inedito che, secondo molti fan della Marvel. potrebbe essere il costume di Night Nurse.

In Doctor Strange Palmer era l'ex fidanzata, poi diventata amica, del dottore interpretato da Benedict Cumberbatch. La giovane era rimasta accanto al medico anche dopo l'incidente che gli ha quasi causato la perdita dell'uso delle mani. Nello show What If...? si mostrava un universo in cui perde, invece che la capacità di operare senza problemi, proprio Palmer. La morte della donna amata lo ha fatto scivolare nella pazzia e al tentativo di prendere il controllo di un grande potere. Nel trailer del film diretto da Sam Raimi si vede una versione malvagia di Strange, tuttavia non è chiaro se sia legata allo show realizzato per Disney+.

Diretto da Sam Raimi, il nuovo film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dopo molti slittamenti, debutterà a maggio nei cinema.

Il film, collegato agli eventi di WandaVision e dell'ultimo film di Spider-Man, è un'emozionante corsa attraverso il Multiverso con Doctor Strange, il suo fidato amico Wong e Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.