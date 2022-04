Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le varianti di Wanda nel final poster

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nei cinema a maggio e il final poster mostra molte varianti dei protagonisti, compresa Wanda.

L'immagine ha al centro il protagonista, circondato dagli altri personaggi.

Nella locandina inedita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono così ritratti anche Wanda, Mordo, Wongo, Christine Palmer e America Chavez, la cui presenza ha portato al divieto di proiettare nel film in Arabia Saudita, dove l'omosessualità è illegale.

I fan della Marvel hanno inoltre notato la presenza di alcuni scheletri sul fondo dell'immagine, elemento che potrebbe anticipare la morte di alcuni dei personaggi.

Ecco il final poster:



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il final poster del film

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, che torna nei panni del supereroe Marvel Stephen Strange, insieme a Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Rachel McAdams.

A seguito delle azioni rivoluzionarie compiute dal Dottor Strange in Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia metterà alla prova lo Stregone Supremo ancora più di prima. Tra il ritorno di Mordo (Ejiofor), l'improvvisa apparizione di America Chavez (Gomez), che è in grado di viaggiare attraverso le dimensioni, e la svolta oscura di Wanda Maximoff (Olsen), Strange sta per entrare in un mondo di potenzialità e possibilità illimitate mentre attraversa il Multiverso.