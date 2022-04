Doctor Strange nel Multiverso della Follia: record del 2022 per le prevendite USA

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha già battuto il record di prevendite negli Stati Uniti: Fandango, ovvero il più grande servizio di prenotazione biglietti USA, ha appena annunciato che il film di Marvel ottenuto il miglior primo giorno di prevendite del 2022.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in un'immagine dal teaser trailer

Sempre secondo Fandango la pellicola, che ha ufficialmente battuto The Batman, Uncharted e Sonic 2 - il film per quanto concerne le prevendite, ha totalizzato i numeri di prevendite più alti dai tempi di Spider-Man: No Way Home, ovvero il sesto film con maggior incasso della storia del cinema.

Ovviamente per adesso è ancora presto per provare a fare delle previsioni relative agli incassi, considerando che alla pellicola manca ancora un mese all'uscita nei cinema. In ogni caso, visto che The Batman ha debuttato con 134 milioni di dollari nel suo primo weekend contro i 260 milioni Spider-Man: No Way Home, è più che possibile che il nuovo film di Doctor Strange superi i 150 milioni di dollari durante il primo weekend.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una scena dal teaser trailer

Erik Davis, Managing Editor di Fandango, ha dichiarato: "L'epico primo giorno di prevendite di Doctor Strange nel Multiverso della Follia dimostra che i fan sono più che entusiasti di provare tutte le emozioni, i brividi e le sorprese per cui i film Marvel Studios sono noti."