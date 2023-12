Love Child: Elizabeth Olsen protagonista del nuovo film di Todd Solondz

Elizabeth Olsen sarà la protagonista del nuovo film di Todd Solondz, intitolato Love Child, e che vede il celebre regista statunitense tornare dietro la macchina da presa a oltre sette anni di distanza da Wiener-Dog (2016).

La storia segue l'undicenne Junior, una delirante e aspirante star di Broadway con un'ossessione inappropriata per la madre (Olsen). Dopo aver orchestrato un incidente che ha quasi ucciso il padre violento, incoraggia l'uomo che vive nella pensione di famiglia a corteggiare sua madre e a diventare il suo nuovo padre. Ma quando i due si innamorano, Junior diventa così geloso di non essere più oggetto delle attenzioni della madre che escogita un piano per incastrare l'uomo per l'omicidio del padre.

Il bando del casting per Junior fornisce qualche dettaglio in più sul personaggio: "Junior ama i musical di Broadway e la sua bellissima madre (Olsen). Odia il padre, la musica country e chiunque si metta sulla strada di ciò che vuole. Molto emotivo, intelligente, sensibile, precoce, schietto, manipolatore, dolce, connivente e complicato".

"È divertente, sexy e ispirato ai film di Hollywood che mi hanno spinto a diventare un regista", ha rivelato Solondz a proposito del film.

Divenuto celebre grazie a veri e propri cult come Happiness - Felicità e Palindromi, Solondz è tra i registi più stimati della sua generazione.