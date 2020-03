Doctor Strange: Jessica Chastain avrebbe dovuto interpretare Christine Palmer

Jessica Chastain per poco non ha fatto parte del cast di Doctor Strange del 2016, con un ruolo molto importante.

Jessica Chastain è uno dei volti femminili più amati di Hollywood negli ultimi anni e, a quanto pare, avrebbe dovuto partecipare al film Marvel Doctor Strange, uscito nel 2016, nel ruolo che andò poi a Rachel McAdams.

L'attrice, infatti, era stata contatta per interpretare il chirurgo Christine Palmer ex ragazza di Stephen Strange, come ha dichiarato lo sceneggiatore Robert Cargill in una recente intervista a Junkfood Cinema: "Una cosa interessante di Hollywood è che molte attrici là fuori vogliono essere supereroi tanto quanto gli attori. So che è successo con Scott Derrickson. È andato da Jessica Chastain per farle conoscere Doctor Strange , in quanto la stavamo considerando per un ruolo"

Jessica Chastain, però, rifiutò l'offerta perché, stando a quanto dice Robert Cargill, l'attrice avrebbe voluto essere il supereroe e non la sua ex-fidanzata: "Era tipo 'Ehi, guarda, questo progetto sembra fantastico, e mi piacerebbe farlo. Ma avrò solo una possibilità di essere in un film Marvel e voglio davvero indossare un mantello.' E quello è stato il rifiuto più bello di sempre. Voleva essere in un film Marvel, ma voleva essere il supereroe, non il chirurgo"

Grandi ambizioni quindi per Jessica Chastain che, all'epoca, lasciò il posto a Rachel McAdams, attrice che tornerà a interpretare Christine Palmer nel prossimo film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.