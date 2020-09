Doctor Strange in the Multiverse of Madness: le riprese al via a novembre?

Dopo i ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, la lavorazione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe prendere il via prima del previsto.

Benedict Cumberbatch sta per tornare a indossare i panni dello Stregone Supremo: secondo un nuovo report, le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness prenderanno il via a novembre.

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in una foto promozionale del film

Murphy's Multiverse ha svelato la data di inizio delle riprese di Doctor Strange 2. In un primo tempo il film avrebbe dovuto essere girato la primavera scorsa, ma l'emergenza sanitaria ha fatto slittare la lavorazione che si terrà, pare, nel Regno Unito.

Il cammino di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è tutt'altro che lineare. Il regista del film originale, Scott Derrickson, ha abbandonato la regia del sequel a causa di divergenze creative con i Marvel Studios ed è stato sostituito da Sam Raimi. Da allora i ritardi si sono accavallati, ma la notizia di oggi, se confermata, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ai fan Marvel.

Al momento i dettagli su Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono scarsi anche se sappiamo che il progetto vedrà una svolta horror nei toni. Il film sarà inoltre collegato alla miniserie Disney+ WandaVision. Scott Derrickson è ancora coinvolto nel progetto come produttore esecutivo, mentre Sam Raimi dirigerà usando una sceneggiatura di Michael Waldron. Nel sequel rivedremo Benedict Cumberbatch, Benedict Wong ed Elizabeth Olsen.

L'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 25 marzo 2022.