Doctor Strange In The Multiverse of Madness: svelata la data di uscita in Italia

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l'atteso sequel Marvel con protagonista Benedict Cumberbatch, ha ora una data di uscita in Italia: il 23 marzo 2022.

Il lungometraggio, come suggerisce il titolo, affronterà l'esistenza del Multiverso ed è da tempo confermato il legame con la serie WandaVision e il terzo capitolo delle avventure di Spider-Man con star Tom Holland.

Nel cast di Doctor Strange 2, oltre a Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams, ci saranno anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, che riprende la parte del Barone Mordo, di Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, e Xochitl Gomez.

Alla regia del progetto ci sarà Sam Raimi, al suo ritorno nel mondo dei film tratti dai fumetti, mentre la colonna sonora sarà composta da Danny Elfman.

Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch/Wanda, ha recentemente confermato in un'intervista quale sarà l'atmosfera del nuovo tassello del MCU: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness è un film davvero assurdo, stanno decisamente puntando a delle atmosfere horror".

Come prevedibile gli attori non possono rivelare molti dettagli relativi al progetto e bisognerà attendere ancora qualche mese per le prime immagini e i trailer dedicati al lungometraggio.