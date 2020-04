Doctor Strange: il costume di Benedict Cumberbatch nei concept art alternativi

Il regista Ryan Meinerding rivela ai fan di Doctor Strange i concept art alternativi per il costume di Benedict Cumberbatch. In attesa che l'industria del cinema riparta non ci resta che guardare al passato per scoprire qualche dettaglio inedito sui film che già amiamo.

Doctor Strange - concept art del costume di Cumberbatch

La tabella di marcia di Marvel e la sua Fase 4 hanno infatti subito bruschi sbandamenti e necessarie novità, a causa dello stop mondiale in seguito all'emergenza coronavirus. Qui potete trovare una lista di tutti i film che subiranno slittamenti o ritardi per la pandemia. Anche il sequel Doctor Strange in the Multiverse of Madness è rimasto colpito dal lockdown ed è stato costretto a spostare la sua data d'uscita da maggio 2021 a novembre 2021, occupando lo slot previsto per Thor: Love and Thunder.

Ogni nuovo capitolo della saga Marvel prevede l'inserimento di un costume più o meno inedito, quindi possiamo aspettarci che il costume di Doctor Strange nel prossimo film in arrivo con la regia di Sam Raimi avrà delle peculiarità rispetto a quello del primo capitolo. Se del futuro Strange non abbiamo ancora notizie e informazioni, nuovo materiale è stato diffuso sul vecchio Strange, e in particolare sul suo look.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà legato alla serie WandaVision!

Ryan Meinerding ha infatti pubblicato su Instagram i concept art alternativi per il costume del primo Doctor Strange, con tanto di dettagli e varianti. Riguardo all'outfit scartato, il regista dice: "Design non utilizzato per Doctor Strange. Amo studiare i tessuti e le fantasie, e il ricamo su questo è stato difficile ma divertente."