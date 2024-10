Doctor Strange 3: una star due volte premio Oscar si unirà al cast?

Siamo nel regno del rumor, ma le voci che si rincorrono su Doctor Strange 3 sono sempre più intriganti. Dopo l'anticipazione secondo cui Sam Raimi verrà riconfermato alla regia del terzo capitolo arriva l'annuncio su Twitter, abbastanza improbabile in realtà, che vorrebbe una star due volte premio Oscar nel ruolo di Dormammu. La star in questione sarebbe nientemeno che di Denzel Washington. Ma andiamo con ordine.

Un post virale di X che conteneva la notizia dell'ingresso di Denzel Washington nel cast ha ottenuto oltre 9,5 milioni di visualizzazioni. Purtroppo la fonte in questione è Production Weekly, pubblicazione che raccoglie rumor privi di conferma e che di recente aveva lanciato la notizia dell'arrivo di film di Mr. Freeze prodotto dal regista di The Batman Matt Reeves (The Batman). Poche ore dopo, il co-CEO dei DC Studios James Gunn aveva confutato la notizia, spiegando che il progetto annunciato in realtà non esiste.

Che cosa sappiamo di Doctor Strange 3?

Il rumor sull'apparizione di Dormammu in Doctor Strange 3 è legato al finale del secondo capitolo della saga di Strange, quando lo Stregone Supremo si imbatte nella figlia di Dormammu, Clea, interpretata da Charlize Theron, e viene arruolato per fermare un'incursione causata proprio da Dormammu.

Doctor Strange, il regista: "Marvel ha sacrificato gli incassi per ingaggiare Benedict Cumberbatch"

Qualche tempo fa lo stesso Benedict Cumberbatch ha confermato che avrebbe girato un altro film Marvel nel 2025. "Questo è Doctor Strange", ha esordito l'attore britannico. "È un personaggio Marvel e, beh, sarò davvero onesto al riguardo, la gioia di interpretarlo è immensa. Ma la gioia di interpretarlo significa anche che posso contribuire a creare e a mettere in piedi storie e contenuti meno commerciali. È un dono in molti, molti modi nella mia vita di produttore e attore. Adoro interpretare Strange. È molto divertente. Non vedo l'ora che arrivi il nuovo capitolo sugli Avengers il prossimo anno".

Restiamo in attesa per capire con precisione quando ritroveremo lo Stregone Supremo sul grande schermo e se Denzel Washington arriverà ad affiancarlo.