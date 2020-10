Doctor Strange 2: Xochitl Gomez nel cast del film

Nel cast di Doctor Strange 2 ci sarà anche la giovane attrice Xochitl Gomez, recentemente tra le protagoniste della serie Netflix Il club delle babysitter.

La conferma della sua presenza tra gli interpreti del film Marvel non è stata tuttavia accompagnata dai dettagli relativi al ruolo che le è stato affidato.

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness con la regia di Sam Raimi, come rivelato dal protagonista Benedict Cumberbatch, dovrebbero iniziare alla fine di ottobre o all'inizio di novembre. La star britannica aveva dichiarato: "Sono impegnato nella pre-produzione del secondo film di Doctor Strange, ed è qualcosa di davvero entusiasmante. Inizieremo a girare alla fine di ottobre o all'inizio di novembre".

Xochitl Gomez farà parte di un cast che comprende anche Chiwetel Ejiofor, che riprende la parte del Barone Mordo, e di Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch. Il sequel, come annunciato ormai da tempo, avrà infatti un legame con la serie WandaVision prodotta da Marvel per la piattaforma di streaming Disney+ e in arrivo prossimamente.