Doctor Strange 2: il trailer uscirà prima di fine anno?

Il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia debutterà prima di fine anno: è questa l'indiscrezione lanciata da Big Screen Leaks relativa al nuovo film del Marvel Cinematic Universe!

Come riportato da CBR, il trailer del nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe potrebbe essere distribuito molto presto e, precisamente, prima di fine anno. Commentando il post di un utente su Twitter, infatti, Big Screen Leaks ha scritto: "Avrete presto il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non preoccuparti! Prima di fine anno!".

Il nuovo film con Benedict Cumberbatch è stato annunciato a luglio 2019. I dettagli sulla trama sono estremamente scarsi; ciò che si sa con certezza è che il progetto si collegherà a WandaVision e svilupperà ulteriormente la storia di Scarlet Witch. Inoltre, il film introdurrà anche America Chavez nel Marvel Cinematic Universe.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è risultato complesso perfino per il suo protagonista, incerto su chi sia il personaggio principale dell'installazione. L'attore ha dichiarato: "C'è tanta roba che viene sviluppata. D'altronde, il titolo è il Multiverso della Follia, ci sarà un perché. Non ho ben capito se io abbia un arco di sviluppo o meno...".

Ad apparire nel progetto non sarebbero soltanto Doctor Strange, Scarlet Witch e America Chavez ma anche Clint Barton e Kate Bishop. Ancora non è ben chiaro chi possa essere il villain principale; probabilmente un'entità nota come Shuma-Gorath. Altri, invece, fanno il nome di Gargantos. Prima che in questo nuovo film, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch reciterà in Spider-Man: No Way Home e aiuterà il Bimbo Ragno ad affrontare i numerosi villain che Spider-Man ha fronteggiato in passato.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà al cinema il 6 maggio 2022.