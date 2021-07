Doctor Strange 2: a settembre le riprese aggiuntive?

Doctor Strange 2 potrebbe avere delle riprese aggiuntive a settembre, come emerge da un'intervista rilasciata da Benedict Wong.

Il progetto con star Benedict Cumberbatch diretto da Sam Raimi arriverà nelle sale di tutto il mondo nel marzo 2022.

Parlando della sua esperienza sul set, Benedict Wong ha spiegato a Collider come è stato lavorare con il regista durante le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness: "Si tratta di un fantastico script e avere coinvolto Sam Raimi è stata un'esperienza meravigliosa: è un regista così fantastico e un uomo davvero adorabile. Lavorare con lui è davvero divertente".

L'attore ha inoltre ammesso che si diverte a improvvisare e questo è stato apprezzato dal filmmaker: "Ci divertiamo, alle volte propongo qualcosa che viene scartato e altre volte rimane nel film. Il processo creativo è fantastico se non si ha paura di proporre qualcosa, perché potrebbe essere giusto o essere sbagliato. Stiamo tutti semplicemente cercando di realizzare qualcosa". L'interprete di Wong ha inoltre accennato: "Siamo divertendoci così tanto. Finiremo a settembre, quindi abbiamo quasi concluso il lavoro".

Nel cast di Doctor Strange 2, oltre a Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams, ci saranno anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, che riprende la parte del Barone Mordo, di Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, e Xochitl Gomez.

Alla regia del progetto, in arrivo nelle sale italiane il 23 marzo 2022, ci sarà Sam Raimi, al suo ritorno nel mondo dei film tratti dai fumetti, mentre la colonna sonora sarà composta da Danny Elfman.