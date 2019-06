Doctor Strange 2: le riprese potrebbero cominciare prima del previsto!

Le riprese di Doctor Strange 2 potrebbero cominciare molto prima del previsto. Dopo il primo capitolo con protagonista Benedict Cumberbatch, arrivato nel 2016, i Marvel Studios si erano dedicati agli altri film in lavorazione, ma sembra che, dopo aver finalmente portato al cinema Avengers: Endgame, i produttori non abbiano più intenzione di attendere oltre.

Il condizionale è d'obbligo ma, stando alle parole di Benedict Wong, che è apparso recentemente al Denver Pop Culure Con, sembra che la produzione di Doctor Strange 2 possa prendere il via già nel 2020 (e non nel 2021 come inizialmente comunicato). "So che ora hanno a bordo un nuovo sceneggiatore che ho incontrato alla première di Avengers: Endgame. Quindi penso che le riprese potrebbero anche cominciare nel corso del prossimo anno". Le discussioni sul sequel erano cominciate già dopo il debutto cinematografico di Doctor Strange, ma da allora gli aggiornamenti sono stati pochissimi. Se da un lato c'è l'assoluta certezza del ritorno del regista Scott Derrickson e del suo co-sceneggiatore C. Robert Cargill, non si sa a questo punto se davvero il nuovo capitolo riuscirà a debuttare al cinema entro il 2021.

Doctor Strange 2: arrivano due nuovi personaggi nel MCU?

Sulle difficoltà "cronologiche" legate ai film sul Doctor Strange si è anche più volte espresso il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige: "A volte ti chiedi: da dove spuntano certi personaggi? Doctor Strange è una parte fondamentale del MCU ma è sempre difficile dire quanto tempo passerà tra uno film e l'altro a lui dedicati. In realtà questo è un problema comune per noi, che abbiamo tra le mani personaggi tanto amati di cui i fan vogliono sempre sapere di più".