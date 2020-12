Doctor Strange 2: Rachel McAdams nel cast del film

Doctor Strange 2 potrà contare sulla presenza nel cast anche di Rachel McAdams che ritornerà quindi nel mondo della Marvel dopo essere stata protagonista del primo capitolo della storia accanto a Benedict Cumberbatch.

La Marvel non ha ufficializzato la presenza dell'attrice, tuttavia le fonti di Deadline ne danno per certa la presenza nella nuova avventura tratta dai fumetti.

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness con la regia di Sam Raimi, come rivelato dal protagonista Benedict Cumberbatch, inizieranno al termine dell'impegno della star bitannica sul set di Spider-Man 3. L'attore aveva dichiarato: "Sono impegnato nella pre-produzione del secondo film di Doctor Strange, ed è qualcosa di davvero entusiasmante. Inizieremo a girare alla fine di ottobre o all'inizio di novembre".

Nel cast, oltre a Rachel McAdams, ci saranno anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, che riprende la parte del Barone Mordo, e di Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, e Xochitl Gomez. Il sequel, come annunciato ormai da tempo, avrà infatti un legame con la serie WandaVision prodotta da Marvel per la piattaforma di streaming Disney+ e in arrivo a gennaio.