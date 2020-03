Doctor Strange 2: Eva Green rompe il silenzio sul suo coinvolgimento nel film

Da tempo sono in tanti a pensare che Eva Green possa essere l'attrice perfetta per impersonare Incubo, l'antagonista in Doctor Strange 2 che dovrebbe comparire nel sequel di imminente realizzazione, Coronavirus permettendo. In passato erano anche comparsi alcuni disegni, dei veri e propri fan-art, che avevano catalizzato l'attenzione dei fan più accaniti nella speranza che l'attrice lanciata da Bernardo Bertolucci in The Dreamers potesse avere il ruolo.

Eva Green però al momento non ha avuto nessun contatto dalla Marvel. Alla domanda secca se è stata avvicinata dalla produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per il ruolo di Incubo ha risposto negativamente. "Io? No! Non che io sappia. Niente affatto". Così spiega a Total Film aggiungendo: "Mi piace la loro vena ironica e ho visto il trailer di Black Widow. Mi piacerebbe andare a vederlo". Insomma, nessuno la ha contattata, ma ha ammesso di apprezzare parecchio i cinecomic. D'altronde già in passato è apparsa in ruoli 'fumettosi' con agilità, tutti sotto l'egida di Frank Miller: dalla regina Artemisia in 300 - L'alba di un impero a Sin City - Una donna per cui uccidere, dove la sua prorompente sensualità ha creato più di un problema ai manifesti promozionali del film.

Nel frattempo potremo vederla breve nei panni di un'astronauta in Proxima, dell'acclamata regista francese Alice Winocour in cui si trova a dover decidere tra la promettente carriera - è stata scelta per partecipare ad una missione nella Stazione Spaziale - e il rapporto con la figlia di appena sette anni che dovrà sopportare la sua lunga assenza.