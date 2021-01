Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen svela che le riprese sono in pausa per colpa del COVID-19

Doctor Strange 2 potrebbe forse rischiare di subire nuovi ritardi nella produzione: l'attrice Elizabeth Olsen ha infatti svelato che le riprese sono in pausa. La situazione è stata causata dall'aumento dei casi di persone positive al COVID-19 nel Regno Unito che ora sta affrontando un nuovo lockdown.

Il lavoro sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è iniziato in autunno nel Regno Unito, in vista di un debutto nelle sale previsto per il mese di marzo 2022.

Elizabeth Olsen, a breve protagonista della serie WandaVision su Disney+, ha ora svelato durante il talk show di Jimmy Kimmel: "Gli ospedali qui sono in difficoltà per il numero troppo alto di ricoveri, non possiamo tornare al lavoro fino a quando la situazione non si sarà un po' calmata".

L'attrice ha comunque voluto rassicurare i suoi fan: "Sto trascorrendo il mio tempo libero qui in sicurezza, e sono semplicemente grata di poter lavorare. Disney mi ha tenuta impegnata durante la quarantena".

Nel cast, oltre a Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams, ci saranno anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, che riprende la parte del Barone Mordo, e di Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, e Xochitl Gomez. Il sequel, come annunciato ormai da tempo, avrà infatti un legame con la serie WandaVision prodotta da Marvel per la piattaforma di streaming Disney+ e in arrivo a gennaio.