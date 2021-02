Doctor Strange 2: Danny Elfman conferma che comporrà la colonna sonora

Doctor Strange 2 potrà contare su una colonna sonora composta da Danny Elfman: l'attore ha finalmente confermato il suo coinvolgimento nel progetto targato Marvel.

L'artista sarebbe inoltre già al lavoro sulle composizioni originali che gli permetteranno di collaborare nuovamente con Sam Raimi.

Danny Elfman, intervistato da Inverse, ha infatti raccontato: "Sto iniziando a fare un po' di lavoro in preparazione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che Sam Raimi sta dirigendo. Anche se non inizierò realmente a comporre per alcuni mesi, ci sono dei pezzi di musica che ho inciso perché ne hanno bisogno sul set".

Raimi ha già lavorato con l'artista in occasione di Darkman, Soldi sporchi, Spider-Man, Spider-Man 2 e Il grande e potente Oz. Elfman, inoltre, aveva lavorato per il Marvel Cinematic Universe grazie ad Avengers: Age of Ultron.

Nel cast di Doctor Strange 2, oltre a Benedict Cumberbatch e Rachel McAdams, ci saranno anche Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, che riprende la parte del Barone Mordo, e di Elizabeth Olsen, interprete di Scarlet Witch, e Xochitl Gomez. Il sequel, come annunciato ormai da tempo, avrà infatti un legame con la serie WandaVision prodotta da Marvel per la piattaforma di streaming Disney+ e in arrivo a gennaio.