Doctor Strange 2: Bruce Campbell interpreterà Mysterio?

Doctor Strange 2 potrebbe avere nel cast anche Bruce Campbell nel ruolo di Mysterio, secondo alcune ipotesi legate alla possibile entrata in scena di Sam Raimi alla guida dell'atteso progetto.

L'attore e il filmmaker sono amici e collaboratori da molto tempo e la star del film La casa era anche apparso nei lungometraggi dedicati a Spider-Man con dei camei presenti nei tre capitoli della trilogia. Nel quarto film dedicato alle avventure di Peter Parker mai realizzato da Sam Raimi avrebbe dovuto apparire brevemente anche Mysterio e la parte sembrava dover essere affidata proprio a Bruce Campbell.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembra ora verrà realizzato da Raimi e il progetto dovrebbe dare spazio a varie dimensioni alternative, anche temporali, elemento che verrà introdotto dalle serie Loki, What If... e in parte WandaVision.

Alcuni fan hanno quindi ipotizzato che l'attore possa venir coinvolto nel sequel con protagonista Benedict Cumberbatch riprendendo proprio la parte che Raimi aveva pensato per lui, dando spazio a un Mysterio esistente in una delle dimensioni alternative.

Per ora, ovviamente, si tratta solo di supposizioni e teorie, e non c'è nulla di confermato da parte del filmmaker o dei produttori della Marvel.