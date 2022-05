Doctor Strange 2, America Chavez e Strange a spasso per il Multiverso in questa nuova clip

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta finalmente per arrivare nelle sale, ma nel frattempo questa nuova clip dal film ci dà un assaggio di ciò che vedremo nel nuovo capitolo della saga Marvel, e di cosa può fare la nuova arrivata America Chavez.

Come riporta anche CBR, infatti, un nuovo breve video condiviso nelle ultime ore è tutto all'insegna del Multiverso, dato che ci vengono mostrati Strange e America Chavez (Xochitl Gomez) viaggiare attraverso differenti realtà in rapida successione - un universo cubico, uno apparentemente fatto di vernice multicolor (?), uno in bianco e nero, ecc. - grazie al potere di America, l'abilità di creare dei portali dimensionali a forma di stella (come si può notare verso la fine della clip).

Sarà dunque interessante vedere non solo come entrerà in gioco il nuovo personaggio, ma anche quali di questi universi andremo davvero ad esplorare, e quali invece resteranno una simpatica e fugace apparizione giusto per darci un'idea di ciò che si trova al di là della realtà conosciuta.

Nei precedenti materiali promozionali sono stati confermati elementi come gli Illuminati e Captain Carter, e siamo abbastanza certi che quella mano appartenesse al Professor X di Patrick Stewart... Ma dovremo attendere il 4 maggio per vedere confermate (o smentite) tutte le teorie fatte fino ad oggi.