Doctor Sleep: il regista Mike Flanagan commenta il trailer

Doctor Sleep ha finalmente un trailer e il regista Mike Flanagan ha rilasciato un commento sulle prime sequenze dell'atteso sequel di Shining.

Il progetto, tratto dal romanzo di Stephen King, continuerà la storia di Danny Torrance, ormai diventato adulto.

Il trailer di Doctor Sleep nella versione italiana - si apre con Ewan McGregor nel ruolo del protagonista e alle prese con problemi legati all'abuso di alcol. Mike Flanagan ha spiegato la situazione del personaggio in Doctor Sleep: "Non ha utilizzato i suoi poteri per decenni, ma ora li usa per dare conforto tramite il suo lavoro in una casa di riposo". Danny Torrance viene infatti mostrato mentre si accorge che uno degli ospiti sta per morire, sfruttando la sua abilità per regalare una morte senza dolore e paura, ottenendo così il soprannome di Doctor Sleep.

Nel trailer appaiono dei momenti che sembrano tratti da Shining di Stanley Kubrick, ma il filmmaker ha chiarito: "C'è solo una scena che abbiamo utilizzato tratta dal primo capitolo della storia ed è quella dell'ascensore". Tutte le altre sequenze ambientate all'Overlook Hotel sono invece state girate in uno studio cinematografico nella città di Atlanta.

Flanagan ha voluto ricordare che Doctor Sleep mostrerà un altro aspetto delle dipendenze rispetto alla storia del padre di Danny, seguendo il tentativo di ritornare ad avere una vita normale: "Non capita spesso che si incontri l'eroe di una storia mentre sta vomitando".

Il regista ha poi raccontato di aver dovuto visionare circa 900 ragazze prima di trovare l'attrice giusta per il ruolo di Abra e l'esordiente Kyliegh Curran ha inviato da sola il video della sua audizione, ottenendo la parte nonostante fosse alla sua prima esperienza cinematografica: "Assisteremo alla nascita di una stella del cinema".

Mike Flanagan ha infine rivelato che Stephen King e gli eredi di Stanley Kubrick hanno visto il film e lo hanno apprezzato.

Nel cast anche Carl Lumbly che sarà Dick Halloran, Alex Essoe nella parte di Wendy Torrance, Bruce Greenwood nel ruolo Dottor John e Zahn McClarnon nei panni di Crow Daddy, il braccio destro del personaggio interpretato da Rebecca Ferguson, Rose, e Jacob Tremblay.

Nel secondo capitolo della storia ideata da Stephen King si assisterà a quanto accade a Danny Torrance, ormai adulto, che deve ancora fare i conti con il trauma subito da bambino all'Overlook Hotel. L'uomo sta iniziando a seguire le orme del padre, con attacchi di rabbia e un attaccamento eccessivo agli alcolici, assunti per tenere sotto controllo i propri poteri. La situazione cambia però radicalmente quando decide di rimanere sobrio e cerca di aiutare le persone che stanno per morire in una casa di riposo. Danny stabilisce poi una connessione psichica con una ragazza che condivide le sue stesse capacità ed è diventata l'obiettivo di un gruppo pauroso di persone dai poteri simili.