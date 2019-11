Doctor Sleep: il cameo di un protagonista di Shining che forse vi è sfuggito

Shining

In Doctor Sleep c'è un cameo di uno dei protagonisti di Shining: si tratta di Danny Lloyd, che nel film di Kubrick interpretava Danny Torrance! A sua volta il ruolo di Danny, in Doctor Sleep è interpretato da Ewan McGregor, ma andiamo con ordine!

Come abbiamo spiegato nel nostro articolo sugli easter eggs di Doctor Sleep, il film di Mike Flanagan contiene numerosi omaggi a Shining di Stanley Kubrick, del quale di fatto è un sequel, ma nella maggior parte dei casi scene specifiche sono state ricreate ex novo, con attori diversi (l'unica inquadratura ripresa dal prototipo, per motivi pratici, è quella celebre dell'ascensore da cui esce il sangue).

Ciò non ha però impedito al regista di reclutare uno dei protagonisti storici del film del 1980: Danny Lloyd, che ai tempi prestò il corpo al piccolo Danny Torrance, ora adulto e alcolizzato, con le fattezze di Ewan McGregor che è quasi coetaneo del predecessore. Lloyd ha abbandonato la recitazione da tempo (ha girato solo due film in vita sua, l'ultimo nel 1982) e lavora oggi come insegnante, ma non ha mai disdegnato interviste e documentari legati al suo ruolo di culto e, per l'occasione, ha accettato di prestarsi per un cameo inatteso e molto interessante nel sequel. Attenzione, seguono spoiler !

Danny Lloyd di Shining, ecco com'è oggi

L'apparizione di Danny Lloyd ha luogo durante la partita di baseball, dove il Nodo sta braccando il giovane Bradley Trevor (Jacob Tremblay), campione dotato di poteri speciali. Lloyd è lo spettatore che tesse le lodi del piccolo giocatore, anticipando quindi la morte brutale del ragazzino per mano di Rose e dei suoi seguaci. Tale omicidio consentirà ad Abra Stone di identificare i cattivi e pianificare lo scontro finale insieme a Dan Torrance, quindi per certi versi è Lloyd che pone le basi per il drammatico ritorno all'Overlook Hotel nella mezz'ora conclusiva del film - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sul finale di Doctor Sleep.

Nel nuovo film Danny da bambino, presente come flashback o allucinazione, ha il volto di Roger Dale Floyd, che vedremo prossimamente sul piccolo schermo in Stargirl e nel nuovo spin-off di The Walking Dead.