Doc - Nelle tue mani, stasera su Rai1 gli episodi 11 e 12: la trama

DOC - Nelle tue mani torna stasera su Rai1 alle 21:25 con gli episodi 11 e 12. La scorsa settimana la fiction con Luca Argentero ha trionfato negli ascolti, con oltre 7 milioni e 400 mila spettatori.

La trama dell'episodio 11, dal titolo "Cause ed effetti", anticipa che, dopo il ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea (Luca Argentero) tenta di ricostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. Alba e Riccardo faticano a ristabilire il loro rapporto e anche tra Gabriel ed Elisa le cose si complicano.

Nell'episodio 12, intitolato "L'imprevisto", un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all'emergenza. Tra i feriti, arriva una ragazza che riapre un capitolo importante del passato di Riccardo che il ragazzo credeva chiuso per sempre.

Autorevole. Sicuro. Impeccabile. Lo vorremmo sempre così il medico che ci cura. Ma cosa succede se sotto il camice bianco che indossa c'è un uomo che come i suoi malati lotta con il proprio dolore, i propri limiti e le proprie insicurezze? Questo medico è Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, protagonista di Doc - Nelle tue mani, che trae ispirazione da un medico e da una storia assolutamente reali e incredibili. Ad affiancare Argentero, nel medical drama, la giovane e brillante Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell'incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato.