Doc - Nelle tue mani: annunciato il remake americano della fiction con Luca Argentero

Doc - nelle tue mani si prepara a conquistare gli USA: Sony Pictures Television ha appena annunciato un remake americano della popolare fiction che vede protagonista Luca Argentero e che proprio stasera torna su Rai 1 con le nuove puntate della prima stagione.

Doc - Nelle tue mani: Luca Argentero inuna scena della serie Rai

"Doc - nelle tue mani è una storia di grande umanità che ha un appeal universale e il successo che ha ricevuto in Italia, un successo senza precedenti, almeno negli ultimi anni, è una dimostrazione del fatto che si tratta di una serie unica e di qualità." - ha spiegato Mike Wald di Sony Pictures Television "Non vediamo l'ora di far conoscere questa serie italiana a tutto il mondo e di lavorare alla nuova versione, qui negli Stati Uniti"

Come sottolinea Deadline, L'accordo con Sony prevede infatti anche la distribuzione internazionale della fiction originale oltre ai diritti per il remake.

Luca Bernabei di Lux Vide ha aggiunto: "Temevamo che, durante l'emergenza sanitaria, un medical drama potesse essere respingente per alcune persone, ma è stato l'opposto, perché questa è una storia straordinaria di un medico che è riuscito a trasformare la sua malattia in una seconda opportunità. Sono le storie di veri e propri eroi del quotidiano che in un momento così drammatico ci aiutano ancor di più a restituire speranza. ."

Doc - Nelle tue mani: una scena della serie

Doc - nelle tue mani è ispirato ad una storia vera e vede protagonista Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, un medico che a causa di un colpo di arma da fuoco alla testa finisce in coma e sopravvive, ma perde dodici anni della sua memoria e dovrà ricostruire la sua vita e parte del suo passato recente. Per Andrea infatti, tutto si è fermato a dodici anni prima e non ha assolutamente memoria di cosa sia successo prima dell'aggressione e di come era la sua vita negli ultimi anni.

Fanno parte del cast della serie anche Matilde Gioli, Sara Lazzaro e Gianmarco Saurino.

Doc - Nelle tue mani torna stasera su Rai 1 in prima serata, con i nuovi episodi della seconda parte della prima stagione.