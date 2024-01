Doc - Nelle tue mani 3: trama e cast della terza puntata, stasera su Rai 1

Doc - Nelle tue mani 3 è ormai l'irrinunciabil

e appuntamento del giovedì sera. E infatti il medical drama con Luca Argentero tornerà anche stasera su Rai 1 alle 21:25 con la terza puntata. Una settimana fa la serie ha collezionato ben 4,7 milioni di spettatori e 25 punti di share, non risentendo neppure del fisiologico calo di ascolti del secondo appuntamento.

Doc - Nelle tue mani 3: trama della terza puntata

Doc - Un'immagine della terza stagione

Si intitolano "Il beneficio del dubbio" e "La vela" i due episodi in onda giovedì 25 gennaio. Nel primo, Andrea fatica a credere a quello che la sua memoria gli suggerisce. Intanto in reparto una ragazza rifiuta la chemioterapia mentre Fanti e la sua squadra si occupano di una paziente che conoscono bene.

A seguire, dopo le ultime scoperte le poche certezze di Doc crollano. Andrea Fanti cerca il sostegno di Giulia ma anche lei è molto confusa. Nel frattempo Martina, una dei nuovi specializzandi, dovrà sfoggiare il suo talento con un paziente.

Il cast della terza stagione

Doc - Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro è Agnese

Nella stagione 3 di Doc - Nelle tue mani tornerà naturalmente Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli tornerà nel ruolo di Giulia Giordano, Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi e Pierpaolo Spollon in quello di Riccardo Bonvegna. Ritroveremo anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon, mentre saluteremo tre new entry: Laura Cravedi, Giacomo Giorgio ed Elisa Wong.