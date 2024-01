Doc - Nelle tue mani 3: trama e cast della seconda puntata, stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 in prima serata torna Doc - Nelle tue mani 3, nuova stagione del fortunato medical drama con protagonista Luca Argentero. Una settimana fa, all'esordio, quello che ha salutato il ritorno del dottor Fanti è stato quasi un plebiscito: 5,1 milioni di spettatori, 26,9% di share e la sconfitta di Terra Amara, il competitor schierato da Canale 5.

Doc - Nelle tue mani 3: trama della seconda puntata

Nel primo episodio della seconda puntata, in onda in questo giovedì 18 gennaio, intitolato Perfetta, Andrea Fanti è alla ricerca di nuovi ricordi intuendo forse la strada da seguire. Giulia invece affronta i problemi del reparto e quelli della sua carriera. Nel frattempo in reparto arrivano due nuovi pazienti: una direttrice d'orchestra e un famoso travel blogger.

A seguire, nel secondo episodio dal titolo Sogni, la ricerca di Doc si ferma: Andrea potrebbe aver trovato una "vela". Mentre cerca di convinere Agnese ad accompagnarlo al concorso in onore di Mattia, Federico si trova sotto pressione in reparto. Riccardo deve affrontare un caso che lo mette in difficoltà e in ospedale viene ricoverato un panettiere con strani sintomi che mette in crisi l'intero reparto.

Il cast della terza stagione

Doc - Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro è Agnese

Nella stagione 3 di Doc - Nelle tue mani tornerà naturalmente Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli tornerà nel ruolo di Giulia Giordano, Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi e Pierpaolo Spollon in quello di Riccardo Bonvegna. Ritroveremo anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon, mentre saluteremo tre new entry: Laura Cravedi, Giacomo Giorgio ed Elisa Wong.